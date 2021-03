Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di domenica 14 marzo 2021) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 34 Happy Casa Brindisi 30 Segafredo Virtus Bologna 28 Banco di Sardegna Sassari 24 Umana Reyer Venezia 22 Allianz Trieste 22 Germani Brescia 18 De’Longhi Treviso 18 ———————————- Carpegna Prosciutto ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAX Armani Exchange Milano 34 Happy Casa Brindisi 30 Segafredo Virtus Bologna 28 Banco di Sardegna Sassari 24 Umana Reyer Venezia 22 Allianz Trieste 22 Germani Brescia 18 De’Longhi Treviso 18 ———————————- Carpegna Prosciutto ...

Advertising

Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:30) Basket - Serie A - Treviso Vs Bologna (Sport) #StaseraInTV 14/03/2021 #PrimaSerata #basket-seriea-trevisovsbologna - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (20:30) Basket - Serie A - Treviso Vs Bologna (Sport) #StaseraInTV 14/03/2021 #PrimaSerata #basket-seriea-trevisovsbologna - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: l'#OlimpiaMilano vince il derby con #Brescia: ecco come è andata - We_Pesaro : RT @sportface2016: #LBASerieA #Varese controlla #Pesaro: successo salvezza per gli uomini di Bulleri, finisce 81-68 all'Enerxenia Arena… - zazoomblog : LIVE Brescia-Olimpia Milano 65-75 Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti entrano nell’ultimo quarto con 10 punti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, derby Mens Sana - Costone: 39 - 35 all'intervallo Le due formazioni oggi militano nel campionato di Serie C Silver, nel quale sono entrambe a punteggio pieno. La Mens Sana ha vinto tutte le tre sfide disputate fin qui: 77 - 65 con Empoli, 65 - 74 a ...

DIRETTA TREVISO FORTITUDO BOLOGNA/ Video streaming tv: parla Max Menetti ... disponibile sia su Rai Play sia sulla piattaforma Eurosport Player (su abbonamento), che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Ricordiamo inoltre come punto di riferimento il sito ...

Serie A, Basket in carrozzina – S. Stefano e Giulianova in semifinale scudetto Basketinside LIVE – GeVi Napoli Basket-Scafati 69-53, inizia l’ultimo quarto Canestro da due punti di Iannuzzi Due punti di Marini Canestro da due di Scafati Due punti di Napoli QUARTO QUARTO Termina il terzo quarto Canestro da due ...

L'Armani Exchange passa 99-92 a Brescia: Messina allenatore più vincente della serie A Brescia - Ritrova il successo anche in campionato l'Armani Exchange che viola Brescia per 92-99. Una partita da montagne russe per i milanesi che scappano subito via fino al +18 nel primo tempo, vedon ...

Le due formazioni oggi militano nel campionato diC Silver, nel quale sono entrambe a punteggio pieno. La Mens Sana ha vinto tutte le tre sfide disputate fin qui: 77 - 65 con Empoli, 65 - 74 a ...... disponibile sia su Rai Play sia sulla piattaforma Eurosport Player (su abbonamento), che trasmette tutte le partite dellaA di. Ricordiamo inoltre come punto di riferimento il sito ...Canestro da due punti di Iannuzzi Due punti di Marini Canestro da due di Scafati Due punti di Napoli QUARTO QUARTO Termina il terzo quarto Canestro da due ...Brescia - Ritrova il successo anche in campionato l'Armani Exchange che viola Brescia per 92-99. Una partita da montagne russe per i milanesi che scappano subito via fino al +18 nel primo tempo, vedon ...