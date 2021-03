Augias | «Invecchio con serenità | consapevole che fra un po’ finisce Vorrei andarmene con decoro»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 marzo 2021) Su Specchio una lunga intervista a Corrado. Si dice sorpreso ogni volta che gli ricordano di avere 86 anni. «Se mi dicono che ho 86 anni sobbalzo. Me ne sento 60, neppure uno di più. Faccio sport, ho una memoria prontissima e con il Covid lavoro persino più di prima».ha curato per vent’anni la rubrica delle lettere su Repubblica. Ricorda la lettera più bella che ha ricevuto. «È una lettera che in realtà sono due. Uno studente di un liceo romano mi chiese semplicemente: Caro, che cosa devo fare? Gli risposi: scruta nei tuoi interessi e nelle tue capacità. Pochi anni dopo mi cercò di nuovo: l’ho ascoltata e oggi, grazie alla sua spinta, faccio l’insegnante e sono felice». Una bella sensazione. «Bella. Ogni tanto qualcuno mi scarica addosso delle palle di fango, ma in genere le persone mi scrivono con affetto: ...