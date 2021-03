Acqua, appello Comitato a sindaco: ritiri delibera, sistema in mano a privati francesi (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Provinciale Acqua Pubblica Caserta, aderente al MovimentoBlu, ha lanciato un appello al sindaco di Caserta Carlo Marino affinché “revochi la delibera” del 10 febbraio scorso (numero 17) relativa alla gestione del sistema idrico integrato, per “evitare che l’Acqua pubblica finisca nelle mani di privati, per di più francesi”. A sostenere l’appello tredici associazioni, ovvero Lipu Caserta, UISP Caserta, Comitato per Villa Giaquinto, Stop Biocidio, Comitato Fuochi-Marcianise, Terra-Caserta, Cobas Scuola-Caserta, Arcipelago, Arci-Caserta, Arciragazzi-Caserta, Italia Nostra Caserta, Spi-CGIL Caserta, USB. Per il Comitato, il programma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlProvincialePubblica Caserta, aderente al MovimentoBlu, ha lanciato unaldi Caserta Carlo Marino affinché “revochi la” del 10 febbraio scorso (numero 17) relativa alla gestione delidrico integrato, per “evitare che l’pubblica finisca nelle mani di, per di più”. A sostenere l’tredici associazioni, ovvero Lipu Caserta, UISP Caserta,per Villa Giaquinto, Stop Biocidio,Fuochi-Marcianise, Terra-Caserta, Cobas Scuola-Caserta, Arcipelago, Arci-Caserta, Arciragazzi-Caserta, Italia Nostra Caserta, Spi-CGIL Caserta, USB. Per il, il programma ...

Advertising

anteprima24 : ** #Acqua, appello Comitato a sindaco: ritiri delibera, sistema in mano a privati francesi **… - Emilystellaemi2 : @MaggicaPolly @ernestomendace @fiona_192125 Faccio un appello, un po' d'acqua per favore - ventu1959 : RT @francofontana43: Senz'acqua e in guerra, il Covid colpisce di più i poveri Appello di Oxfam per donare questo bene essenziale alle pop… - 59Gian : RT @francofontana43: Senz'acqua e in guerra, il Covid colpisce di più i poveri Appello di Oxfam per donare questo bene essenziale alle pop… - emigrante81 : RT @francofontana43: Senz'acqua e in guerra, il Covid colpisce di più i poveri Appello di Oxfam per donare questo bene essenziale alle pop… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua appello Infiltrazioni provenienti dal terrazzo del condominio: chi paga? ... in comunione tra gli attori, e che l'acqua proveniente dal terrazzo, ed infiltratasi nell'... La Corte d'Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello principale proposto da S.d. C. P. e G. , nonché sull'...

L'albero del Kitsch ... perché l'unico criterio che ordina i pensieri sparsi è l'alfabeto: un lungo appello di giganti ... La famosa storiella dei pesci con cui David Foster Wallace incomincia il suo discorso Questa è l'acqua ...

Acqua quotata in Borsa: “Stop a speculazione”, appello-petizione oltre 10mila firme Il Fatto Quotidiano L’appello di DiCaprio al governo di Tirana per il fiume Vjiosa BELGRADO Non solo ecologisti, attivisti e Ong locali e internazionali. Ora anche uno degli attori più celebri al mondo, in campo per salvare un prezioso fiume balcanico. Attore che risponde al nome di ...

Sentenza appello ribalta primo grado: licenziati due autisti Tua La sezione lavoro della Corte d’Appello di Palermo, presieduta da Maria Di Marco, ha disposto il licenziamento di due autisti della Tua – azienda che si occupa del trasporto urbano nella ...

... in comunione tra gli attori, e che l'proveniente dal terrazzo, ed infiltratasi nell'... La Corte d'di Catanzaro, decidendo sull'principale proposto da S.d. C. P. e G. , nonché sull'...... perché l'unico criterio che ordina i pensieri sparsi è l'alfabeto: un lungodi giganti ... La famosa storiella dei pesci con cui David Foster Wallace incomincia il suo discorso Questa è l'...BELGRADO Non solo ecologisti, attivisti e Ong locali e internazionali. Ora anche uno degli attori più celebri al mondo, in campo per salvare un prezioso fiume balcanico. Attore che risponde al nome di ...La sezione lavoro della Corte d’Appello di Palermo, presieduta da Maria Di Marco, ha disposto il licenziamento di due autisti della Tua – azienda che si occupa del trasporto urbano nella ...