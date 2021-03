Via libera agli spostamenti nelle seconde case anche in zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici In attesa delle nuove Faq del governo, sembra confermata la possibilità di spostamento verso le seconde case anche in zona rossa Mancano tre settimane a Pasqua e da lunedì scatteranno le nuove misure contro il contagio da coronavirus che avranno validità fino a dopo il weekend festivo. Il governo di Mario Draghi è dovuto intervenire con un decreto legge per dare un ulteriore giro di vite al dpcm emanato meno di una settimana fa, a causa del forte aumento di contagi registrato negli ultimi giorni. Le varianti, soprattutto quella inglese, corrono più veloci, infettano di più e necessitano di misure più stringenti per tentare di salvare vite umane e non sovraccaricare il sistema sanitario, già provato. Ma gli italiani sono ora nuovamente in confusione e cercano chiarezza ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici In attesa delle nuove Faq del governo, sembra confermata la possibilità di spostamento verso leinMancano tre settimane a Pasqua e da lunedì scatteranno le nuove misure contro il contagio da coronavirus che avranno validità fino a dopo il weekend festivo. Il governo di Mario Draghi è dovuto intervenire con un decreto legge per dare un ulteriore giro di vite al dpcm emanato meno di una settimana fa, a causa del forte aumento di contagi registrato negli ultimi giorni. Le varianti, soprattutto quella inglese, corrono più veloci, infettano di più e necessitano di misure più stringenti per tentare di salvare vite umane e non sovraccaricare il sistema sanitario, già provato. Ma gli italiani sono ora nuovamente in confusione e cercano chiarezza ...

AndreaOrlandosp : In Cdm via libera a risorse per congedi parentali, smart working e bonus baby sitter. Una buona notizia per lavorat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - SkySport : ULTIM'ORA Valentina Vezzali nuovo sottosegretario allo sport Il CDM ha dato il via libera alla nomina #SkySport… - luigiboschi : Paolo Andrei, libera i macachi dall’Università di Parma! Dopo Piazza della Pace, e via Volturno, veniamo anche negl… - robertaestop : @robersperanza #Salute #Sicurezza #Vergognoso #NoSecondeCase #RegioniChiuse #NoSpostamentiTraRegioni #Liguria… -