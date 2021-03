Veronica Pivetti scoppia in lacrime: il suo messaggio in diretta (Di sabato 13 marzo 2021) L’attrice vulcanica Veronica Pivetti è scoppiata in lacrime nel corso del programma e lo ha confessato a tutti in diretta Ieri sera, su Rai 1, è andato in scena il nuovo show del venerdì di Serena Rossi, Canzone Segreta. Tra gli ospiti c’è stata Veronica Pivetti, vulcanica attrice, che ha ricevuto una sorpresa dal collega L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 marzo 2021) L’attrice vulcanicata innel corso del programma e lo ha confessato a tutti inIeri sera, su Rai 1, è andato in scena il nuovo show del venerdì di Serena Rossi, Canzone Segreta. Tra gli ospiti c’è stata, vulcanica attrice, che ha ricevuto una sorpresa dal collega L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

24Trends_Italia : 1. Puglia zona rossa - 50M+ 2. Risultati Serie a - 50M+ 3. Serie A oggi - 20M+ 4. Veronica Pivetti - 20M+ 5. Caglia… - lamescolanza : Veronica Pivetti piange a Canzone Segreta: «Io e Paolo Conticini a letto insieme». Fan in estasi: «Fateli tornare»… - infoitcultura : Veronica Pivetti 'In lei rivedo Adriana della quale mi innamorai da giovane'/ Chi è l'amica misteriosa? - infoitcultura : Veronica Pivetti, il matrimonio con Giorgio Ginex poi il coming out - infoitcultura : Irene Pivetti, sorella Veronica/ La politica, i figli e gli ex mariti Paolo Taranta e Alberto Brambilla -