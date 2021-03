Uomini e Donne, Gemma ha avuto un incidente in studio: rovinosa fine al trono over (Di sabato 13 marzo 2021) Nella registrazione di venerdì della puntata di Uomini e Donne, Gemma ha avuto un incidente. Nulla di grave per la dama. Ma brutte sorprese per lei arriveranno da Maurizio. Ecco tutto quello che è successo. La caduta di Gemma Brutta disavventura nella registrazione della giornata di ieri della puntata di Uomini e Donne. La dama torinese del trono over, Gemma Galgani, è infatti caduta dalle scale. Come di consueto la puntata è iniziata con la dama e Maria De Filippi ha mandato in onda le clip dei suoi confessionali. In questi, Gemma, ha parlato dell’emozione di rivedere Maurizio. Ma proprio nel corso del suo ingresso in studio, agli ultimi gradini, la ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Nella registrazione di venerdì della puntata dihaun. Nulla di grave per la dama. Ma brutte sorprese per lei arriveranno da Maurizio. Ecco tutto quello che è successo. La caduta diBrutta disavventura nella registrazione della giornata di ieri della puntata di. La dama torinese delGalgani, è infatti caduta dalle scale. Come di consueto la puntata è iniziata con la dama e Maria De Filippi ha mandato in onda le clip dei suoi confessionali. In questi,, ha parlato dell’emozione di rivedere Maurizio. Ma proprio nel corso del suo ingresso in, agli ultimi gradini, la ...

Advertising

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - SaraLiccardi : Comunque nemmeno io sopporto s0nia già dai tempi di uomini e donne, ma chi se ne frega dayane con chi fa le dirette… - dostoevskijbabe : RT @Antonio79B: 'Sì, ho avuto la fortuna di inventare termini. [...] Alle Rotonde di Garlasco, primo locale moderno in Italia, c’erano donn… -