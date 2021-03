Torino, Nicola: «Difficile che l’Inter lasci punti per strada, ci proveremo» (Di sabato 13 marzo 2021) Davide Nicola ha parlato alla vigilia di Torino-Inter Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. LUTTO AL BRACCIO – «Giocheremo col lutto al braccio in memoria di Marino Lombardo, a noi fa piacere perché ricordiamo una persona che ha fatto molto nella storia del Toro. Quando ha vinto la Coppa Italia io non ero nato e quando ha vinto lo scudetto avevo tre anni. La storia ci deve dare gli appigli per trarre ispirazione per il presente». INTER – «È Difficile che l’Inter lasci punti per strada, ma vogliamo provarci e ne abbiamo bisogno. Loro fanno bene tutte le fasi e hanno una grande mentalità, ci siamo preparati per cercare di creare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Davideha parlato alla vigilia di-Inter Davide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro. LUTTO AL BRACCIO – «Giocheremo col lutto al braccio in memoria di Marino Lombardo, a noi fa piacere perché ricordiamo una persona che ha fatto molto nella storia del Toro. Quando ha vinto la Coppa Italia io non ero nato e quando ha vinto lo scudetto avevo tre anni. La storia ci deve dare gli appigli per trarre ispirazione per il presente». INTER – «Ècheper, ma vogliamo provarci e ne abbiamo bisogno. Loro fanno bene tutte le fasi e hanno una grande mentalità, ci siamo preparati per cercare di creare ...

