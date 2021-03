Testo e video ufficiale di “Potevi fare di più” cantata da Arisa al Festival di Sanremo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Potevi fare di più” di Arisa, Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. Arisa Data di nascita: 20 agosto 1982Nome completo: Rosalba PippaLuogo di nascita: Genova 10ª posizione “Potevi fare di più” di G. D’AlessioEd. Soundreef/Proprietà dell’Autore – Roma Lasciarsi adesso non fa più male non è importanteCosa ci importa di quello che può dire la genteL’abbiamo fatto oramai non so più quante volteTe lo ricordi anche tuCi sono troppi rancori che ci fanno star maleMi sono messa in disparte sola col mio doloreDove c’era dell’acqua oggi solo vaporePotevamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco ildella canzone “di più” di, Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoData di nascita: 20 agosto 1982Nome completo: Rosalba PippaLuogo di nascita: Genova 10ª posizione “di più” di G. D’AlessioEd. Soundreef/Proprietà dell’Autore – Roma Lasciarsi adesso non fa più male non è importanteCosa ci importa di quello che può dire la genteL’abbiamo fatto oramai non so più quante volteTe lo ricordi anche tuCi sono troppi rancori che ci fanno star maleMi sono messa in disparte sola col mio doloreDove c’era dell’acqua oggi solo vaporePotevamo ...

