Taranto: 16enne fa retromarcia per errore, investe e uccide il padre (Di sabato 13 marzo 2021) Tragedia in provincia di Taranto. Un 16enne che si era messo al volante dell’auto del padre 48enne, ha innestato per errore la retromarcia e lo ha travolto, uccidendolo. L’incidente è avvenuto ieri... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 marzo 2021) Tragedia in provincia di. Unche si era messo al volante dell’auto del48enne, ha innestato perlae lo ha travolto,ndolo. L’incidente è avvenuto ieri...

