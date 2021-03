Sondaggi politici | Conte e Draghi sono i leader più apprezzati

(Di sabato 13 marzo 2021) Secondo ilo Demos oggi su Repubblica il premier Marioè apprezzato dal 69% dei cittadini: a seguire, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe, che ha un gradimento del 67%. In fondo alla classifica c’è ildi Iv Matteo Renzi con il 17% dei consensi personali: per quanto riguarda gli altri, spiega Repubblica: Dopo i due Presidenti, negli indici di gradimento, incontriamo Roberto Speranza (49%) e Paolo Gentiloni (46%). Interpretano il sentimento di fiducia — e di attesa — verso due istituzioni importanti, in questa emergenza. Il Ministero della Sanità e la UE. Subito dopo, c’è Giorgia Meloni, unicadell’opposizione, in un Parlamento senza opposizione. E, soprattutto, Nicola Zingaretti. A conferma che la sua scelta di ...

