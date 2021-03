Serie A | Juve-Napoli | è ufficiale la data del recupero Quando si gioca

Leggi su newsmondo

(Di sabato 13 marzo 2021)A, ufficializzata ladeldi: siil 7 aprile alle ore 18.45. Per gli uomini di Gattuso si complica il calendario.A, ildiè fissato per il prossimo 7 aprile alle ore 18.45. Ora èladeldella partita del campionato italiano che non si era disputata dopo che il, alle prese con diversi casi di coronavirus, aveva seguito le indicazioni della Asl e non era partito per Torino. La Lega non aveva rinviato la partita, lantus è regolarmente scesa in campo e, come da regolamento, dopo 45 minuti l’arbitro ha decretato la vittoria a tavolino per ...