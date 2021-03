Serie A, Genoa-Udinese: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 13 marzo 2021) L’anticipo serale della ventisettesima giornata di Serie A è Genoa–Udinese, in programma allo Stadio Marassi di Genova. La sfida è chiave nell’ottica della lotta salvezza con entrambe le compagini, sebbene in proporzioni diverse, coinvolte. Il Genoa non vince da cinque partite e ha quindi rallentato l’ottima partenza arrivata con Ballardini. L’ultimo match ha visto i rossoblù uscire sconfitti contro la Roma, nonostante una prestazione di livello. La posizione in classifica è buona, ma non abbastanza da allontanare lo spettro retrocessione. L’Udinese è invece in un ottimo periodo di forma, con otto punti accumulati nelle ultime cinque partite. L’ultima uscita ha visto la squadra di Gotti ottenere i tre punti contro il Sassuolo con i gol di Llorente e Pereyra. Ecco le probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) L’anticipo serale della ventisettesima giornata diA è, in programma allo Stadio Marassi di Genova. La sfida è chiave nell’ottica della lotta salvezza con entrambe le compagini, sebbene in proporzioni diverse, coinvolte. Ilnon vince da cinque partite e ha quindi rallentato l’ottima partenza arrivata con Ballardini. L’ultimo match ha visto i rossoblù uscire sconfitti contro la Roma, nonostante una prestazione di livello. La posizione in classifica è buona, ma non abbastanza da allontanare lo spettro retrocessione. L’è invece in un ottimo periodo di forma, con otto punti accumulati nelle ultime cinque partite. L’ultima uscita ha visto la squadra di Gotti ottenere i tre punti contro il Sassuolo con i gol di Llorente e Pereyra. Ecco le...

