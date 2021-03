“Scusate, non ce la faccio”. Incredibile, Franca Leosini mai vista così: lacrime in diretta a Canzone Segreta (Di sabato 13 marzo 2021) Franca Leosini è stata tra le protagoniste della prima puntata di Canzone Segreta, condotta Serena Rossi su Rai1. La giornalista è una giornalista molto conosciuta, nota per essere una integerrima indagatrice, che si addentra nell’oscurità dei più insidiosi casi di cronaca nera. Il suo “Storie Maledette” è particolarmente apprezzato dal pubblico che segue con grande trasporto le interviste della Leosini. Serena Rossi ha fatto sedere la giornalista sulla poltrona bianca e lei si è fatta avvolgere dal buio dello studio ignara di quello che le stava per accadere. All’improvviso una voce irrompe sul palco e rompe il silenzio. È quella di sua figlia Ilaria, che le chiede quale sia la Canzone francese che canticchiava sempre sua nonna e, senza poter immaginare che di lì a poco l’avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021)è stata tra le protagoniste della prima puntata di, condotta Serena Rossi su Rai1. La giornalista è una giornalista molto conosciuta, nota per essere una integerrima indagatrice, che si addentra nell’oscurità dei più insidiosi casi di cronaca nera. Il suo “Storie Maledette” è particolarmente apprezzato dal pubblico che segue con grande trasporto le interviste della. Serena Rossi ha fatto sedere la giornalista sulla poltrona bianca e lei si è fatta avvolgere dal buio dello studio ignara di quello che le stava per accadere. All’improvviso una voce irrompe sul palco e rompe il silenzio. È quella di sua figlia Ilaria, che le chiede quale sia lafrancese che canticchiava sempre sua nonna e, senza poter immaginare che di lì a poco l’avrebbe ...

