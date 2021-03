Rai: “Il noto conduttore positivo si aggira senza mascherina” (Di sabato 13 marzo 2021) Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba sulla Rai, dove sarebbe in corso una rivolta. “Suscita indignazione - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - quel noto personaggio e conduttore che pur essendo risultato positivo è andato in giro senza avvertire nessuno e pure senza mascherina”. Un’indiscrezione pesantissima, che però non è accompagnata da alcun nome: “Di chi si tratta? Ah, saperlo!”, ha concluso Dagospia nella sua flash news. Quest’ultima getta sicuramente ombre su Viale Mazzini, che tra l’altro è riuscito a superare a pieni voti l’ardua sfida con il Covid in occasione del Festival di Sanremo 2021: i protocolli rigidissimi hanno funzionato, consentendo uno svolgimento quanto più regolare della kermesse canora, fatta eccezione per il caso di Irama, che ... Leggi su howtodofor (Di sabato 13 marzo 2021) Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba sulla Rai, dove sarebbe in corso una rivolta. “Suscita indignazione - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - quelpersonaggio eche pur essendo risultatoè andato in giroavvertire nessuno e pure”. Un’indiscrezione pesantissima, che però non è accompagnata da alcun nome: “Di chi si tratta? Ah, saperlo!”, ha concluso Dagospia nella sua flash news. Quest’ultima getta sicuramente ombre su Viale Mazzini, che tra l’altro è riuscito a superare a pieni voti l’ardua sfida con il Covid in occasione del Festival di Sanremo 2021: i protocolli rigidissimi hanno funzionato, consentendo uno svolgimento quanto più regolare della kermesse canora, fatta eccezione per il caso di Irama, che ...

