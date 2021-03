Pirlo “Eliminazione bella botta, ma non è finita” (Di sabato 13 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La squadra si sta riprendendo, sicuramente è stata una bella botta, ora andiamo in casa del Cagliari che sta facendo bene con il nuovo allenatore. Sarà una partita importante per noi, ci vorrà grande orgoglio e una grande prestazione di squadra”. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di Cagliari che arriva dopo l’Eliminazione dagli ottavi di Champions con il Porto. Sul banco degli imputati per l’ennesima delusione europea, Cristiano Ronaldo, ma Pirlo lo difende a spada tratta. “Ronaldo sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l’altra sera, lui come tutta la squadra, ma si è allenato bene”, dice Pirlo, consapevole che le indiscrezioni su un presunto futuro di CR7 lontano da Torino siano aumentate a dismisura dopo il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La squadra si sta riprendendo, sicuramente è stata una, ora andiamo in casa del Cagliari che sta facendo bene con il nuovo allenatore. Sarà una partita importante per noi, ci vorrà grande orgoglio e una grande prestazione di squadra”. Così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia della sfida di Cagliari che arriva dopo l’dagli ottavi di Champions con il Porto. Sul banco degli imputati per l’ennesima delusione europea, Cristiano Ronaldo, malo difende a spada tratta. “Ronaldo sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l’altra sera, lui come tutta la squadra, ma si è allenato bene”, dice, consapevole che le indiscrezioni su un presunto futuro di CR7 lontano da Torino siano aumentate a dismisura dopo il ...

