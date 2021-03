Paura a Roma | incendio a Colli Aniene | a fuoco un appartamento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 marzo 2021)per unall’interno di unin Piazza Brahms 4, in zona. Dalle ore 17:50 circa, due squadre operative dei Vigili del, un’autobotte, un’autoscala e il carro Teli, sono intervenute per domare le fiamme. L’ha coinvolto un’sito al primo piano di una palazzina di quattro piani. Non risultano feriti e persone intossicate. Giunti sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città.