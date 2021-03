Partite Iva: risorse insufficienti per i sostegni, sùbito liquidità e pace fiscale (Di sabato 13 marzo 2021) – Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali e non, riconoscimento di contributi a fondo perduto per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione, la sanatoria fiscale, la garanzia di liquidità alle imprese e la moratoria in tema di rating bancario. Sono queste alcune delle proposte elaborate dal centro studi dell’associazione Partite Iva insieme per Cambiare consegnate al sottosegretario al Mef Claudio Durigon, nel corso di un incontro che si è tenuto il 10 marzo al termine della manifestazione tenuta a Piazza del Popolo. “Abbiamo chiesto al governo Draghi un tavolo di confronto urgente per discutere le nostre proposte per combattere la grave crisi economica che ha travolto 4,6 milioni di Partite iva”, spiega in una nota il Presidente, Giuseppe ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021) – Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali e non, riconoscimento di contributi a fondo perduto per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione, la sanatoria, la garanzia dialle imprese e la moratoria in tema di rating bancario. Sono queste alcune delle proposte elaborate dal centro studi dell’associazioneIva insieme per Cambiare consegnate al sottosegretario al Mef Claudio Durigon, nel corso di un incontro che si è tenuto il 10 marzo al termine della manifestazione tenuta a Piazza del Popolo. “Abbiamo chiesto al governo Draghi un tavolo di confronto urgente per discutere le nostre proposte per combattere la grave crisi economica che ha travolto 4,6 milioni diiva”, spiega in una nota il Presidente, Giuseppe ...

