Napoli, si ferma anche Rrahmani. Il comunicato del club

Attraverso il report dell'allenamento, il Napoli ha comunicato che Gennaro Gattuso dovrà fare a meno del difensore albanese Amir Rrahmani per le prossime sfide, a cominciare dal Milan. Questo quanto si apprende dal sito partenopeo: "Rrahmani in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo".

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ferma UFFICIALE - Napoli: si ferma Rrahmani, problemi al bicipite femorale Sarà rivalutato tra 10 giorni.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Milan - Napoli, Lozano non ancora al 100%, non sarà in campo dall'inizio Da Milano: Pioli senza punte e in dubbio ...

San Carlo all'Arena, uccide la compagna con 12 coltellate e fugge in Umbria: arrestato ... nel quartiere di San Carlo all'Arena di Napoli verso l'Umbria convinto di aver già ucciso la ... Il cuore di Ornella si ferma due volte, i medici tentano con una operazione delicata che coinvolge due ...

Napoli, si ferma anche Rrahmani: problemi in difesa per Gattuso Calcio News 24 Napoli, nuovo infortunio per Gattuso: difensore rimarrà fermo almeno 10 giorni Napoli – Proprio nel periodo in cui sembrava che tutti gli infortuni stessero sparendo ecco che la lista si allarga ulteriormente con Rrahmani. Il difensore ex Verona ha riscontrato ieri in ...

Sky – Milan-Napoli, Gattuso non recupera tre giocatori fermatosi dopo l’allenamento di ieri per un fastidio muscolare che lo terrà fermo almeno dieci giorni. Out anche l’attaccante esterno Hirving Lozano. Il messicano è il miglior marcatore stagionale del ...

