Advertising

sportli26181512 : #Muriel, numeri da urlo! Solo #Messi e #Lewandowski meglio di lui: Il colombiano è ormai diventato una certezza nel… - infoitsport : Lukaku e Muriel, nessuno come loro in Serie A nel 2021: numeri da top assoluti - klandestinho : @brunolonghi7 @Inter @Atalanta_BC @acmilan Però, io da amante dei numeri ho contato le partite dall'inizio di Murie… - Alfonso0070 : RT @interliveit: #InterAtalanta, #Lukaku e #Muriel che numeri: 25 volte hanno partecipato al gol - interliveit : #InterAtalanta, #Lukaku e #Muriel che numeri: 25 volte hanno partecipato al gol -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel numeri

Corriere dello Sport.it

19 gol e 9 assist, e ancora la stagione non è finita. Sono questi iimpressionanti di Luis, diventato sempre più l'uomo copertina dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il colombiano sta vivendo il suo miglior momento in carriera e con tante gare ancora ...Commenta per primo Segna sempre lui, Luis. Un tiro a giro di una bellezza ammaliante contro lo Spezia che è valso il sedicesimo gol in campionato.da capogiro per l'attaccante colombiano che tanto ricorda, nelle movenze, Ronaldo ...Il colombiano è già a quota 19 gol e 9 assist in questa stagione ed è diventato sempre più centrale nel progetto tecnico di Gasperini ...Segna sempre lui, Luis Muriel. Un tiro a giro di una bellezza ammaliante contro lo Spezia che è valso il sedicesimo gol in campionato. Numeri da capogiro per l’attaccante colombiano che tanto ricorda, ...