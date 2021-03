MOVIOLA – Genoa-Udinese | gol di Pandev dato col Var | non c’era il tocco di mano VIDEO

(Di sabato 13 marzo 2021) Episodio danelle fasi iniziali di. C’è il gol di Goranall’8? che viene però annullato dall’arbitro Camplone, esordiente in Serie A, per un controllo sospetto del macedone con un braccio. Proteste veementi da parte dei rossoblu, con il direttore di gara che viene chiamato al Var per un rapido check. Ed effettivamente viene dimostrato cheha colpito con la pancia e non con il braccio, dunque rete convalidata. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #GenoaUdinese, gol di #Pandev dato col #Var: abbaglio dell'arbitro, non c'era il tocco di mano. Il video - infoitsport : Roma-Genoa, la moviola: quanti dubbi sul tocco di mano di Smalling - miki_gio : RT @romatube_it: Moviola #RomaGenoa: buona prova di #Fabbri #ASRoma ??? Simone Ferri - StefanoLanata : Roma-Genoa, la moviola: quanti dubbi sul tocco di mano di Smalling ??@OfficialSerieA? #SerieA ?@SkySportsNews? - EffeScudata : @pisto_gol capisco che del Genoa non freghi nulla a nessuno, ma due parole sull'arbitraggio di #RomaGenoa, andrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Genoa

Calciomercato.com

L'episodio chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...L’episodio chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Genoa Udinese. L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Udinese, valido per la ...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...