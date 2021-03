Milano: feste in casa con 21 persone e maxi assembramenti, raffica di sanzioni (Di sabato 13 marzo 2021) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - raffica di sanzioni nel pomeriggio e nella serata di ieri a Milano, per una serie di assembramenti e feste in casa segnalate dai cittadini che hanno costretto i carabinieri a intervenire. In via Appiani, ad esempio, in un appartamento c'erano 21 persone, tutti studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che sono stati allontanati e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Sempre ieri sera, dopo numerose segnalazioni, i militari sono dovuti intervenire in piazzale Archinto, dove hanno identificato e segnalato per inosservanza delle misure 23 persone tra i 20 e i 28 anni, tutti italiani, molti dei quali studenti universitari, tutti assembrati, e il proprietario di un pub, che vendeva ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) -dinel pomeriggio e nella serata di ieri a, per una serie diinsegnalate dai cittadini che hanno costretto i carabinieri a intervenire. In via Appiani, ad esempio, in un appartamento c'erano 21, tutti studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che sono stati allontanati e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Sempre ieri sera, dopo numerose segnalazioni, i militari sono dovuti intervenire in piazzale Archinto, dove hanno identificato e segnalato per inosservanza delle misure 23tra i 20 e i 28 anni, tutti italiani, molti dei quali studenti universitari, tutti assembrati, e il proprietario di un pub, che vendeva ...

