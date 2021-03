Ma chi è Matilda De Angelis? (Di sabato 13 marzo 2021) Matilda De Angelis a Propaganda Live Matilda De Angelis il Festival di Sanremo 2021 lo aveva superato bene, convincendo pubblico e critica con la sua presenza scenica e quell’atteggiamento distaccato, che era risultato sofisticato, pur lasciando il dubbio che ci fosse una certa altezzosità di fondo. Ecco, il dubbio è diventato certezza con il suo monologo di ieri sera a Propaganda Live. Ospite di Zoro, la venticinquenne bolognese ha avuto un suo spazio di circa sette minuti, con tanto di musica di sottofondo da lei richiesta, per rispondere agli haters, o meglio a chi, nel commentare la sua partecipazione al Festival, ha posto la domanda “Chi caxxo è Matilda De Angelis?“. Una domanda che inizialmente ha definito “comprensibile e legittima“, ma che ha poi rispedito al mittente con ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 marzo 2021)Dea Propaganda LiveDeil Festival di Sanremo 2021 lo aveva superato bene, convincendo pubblico e critica con la sua presenza scenica e quell’atteggiamento distaccato, che era risultato sofisticato, pur lasciando il dubbio che ci fosse una certa altezzosità di fondo. Ecco, il dubbio è diventato certezza con il suo monologo di ieri sera a Propaganda Live. Ospite di Zoro, la venticinquenne bolognese ha avuto un suo spazio di circa sette minuti, con tanto di musica di sottofondo da lei richiesta, per rispondere agli haters, o meglio a chi, nel commentare la sua partecipazione al Festival, ha posto la domanda “Chi caxxo èDe?“. Una domanda che inizialmente ha definito “comprensibile e legittima“, ma che ha poi rispedito al mittente con ...

lfpfrank : @welikeduel Avrei preferito: 3:57 minuti del suo 'pippone' 'Chi Cazzo è Matilda De Angelis?', e 4min. un intervent… - lfpfrank : @welikeduel 7minuti e 57 secondi di cosa ? Di sentire 'Chi Cazzo è Matilda De Angelis?' . Non lo capisco. Premetto… - mauro_vani : @welikeduel Chi cazzo è Matilda De Angelis - EmySi7 : RT @SgomberaLaMente: Sappiamo chi è Matilda De Angelis, ma sappiamo cosa non è: una monologhista. #matildadeangelis #propagandalive - FilippoZimmaro : Per la serie 'Chi cazzo é Matilda de Angelis' @welikeduel #matildadeangelis -