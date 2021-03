Luna Rossa continua a stupire: ancora parità con New Zealand (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la terza giornata di regate, ancora parità tra Luna Rossa e New Zealand. Gli italiani vincono la prima regata, i Kiwi la seconda Luna Rossa continua a stupire e a tenere testa a New Zealand. Dopo la terza giornata di regate della finali di America’s Cup, è ancora parità tra le due imbarcazioni, 3-3. Gli italiani si aggiudicano la prima gara, i Kiwi rispondono nella seconda. Domani altre due regate. Terza giornata condizionata dal vento, che non supera mai i 10 nodi, e che addirittura nella prima regata rimane stabile sui 6-7 nodi. In queste condizioni la partenza diventa fondamentale, e Luna Rossa comincia benissimo, tenendo lontani i ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la terza giornata di regate,trae New. Gli italiani vincono la prima regata, i Kiwi la secondae a tenere testa a New. Dopo la terza giornata di regate della finali di America’s Cup, ètra le due imbarcazioni, 3-3. Gli italiani si aggiudicano la prima gara, i Kiwi rispondono nella seconda. Domani altre due regate. Terza giornata condizionata dal vento, che non supera mai i 10 nodi, e che addirittura nella prima regata rimane stabile sui 6-7 nodi. In queste condizioni la partenza diventa fondamentale, ecomincia benissimo, tenendo lontani i ...

