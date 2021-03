Londra, resta in carcere l'agente accusato di aver rapito e ucciso la 33enne Sarah Everard (Di sabato 13 marzo 2021) resta in carcere l'agente di Scotland Yard, Wayne Couzens , accusato del rapimento e dell'omicidio della 33enne Sarah Everard . Lo ha deciso il giudice davanti a cui il poliziotto si è presentato, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021)inl'di Scotland Yard, Wayne Couzens ,del rapimento e dell'omicidio della. Lo ha deciso il giudice davanti a cui il poliziotto si è presentato, ...

