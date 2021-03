Locatelli | “E’ stata quasi una guerra | ma ce lo aspettavamo Ora siamo ancora più uniti”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il centrocampista del Sassuolo, Manuel, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Verona: “Abbiamo trovato coraggio con il gruppo, cidi più. Ci mancavano i gol e li abbiamo trovati oggi. Sapevamo che sarebbeuna gara difficile, sporca, econtenti per la vittoria. E’unama lo sapevamo, cipreparati bene everamente contenti di questa vittoria”. Avete ritrovato la vostra fiducia?“Sì, sicuramente. Il Sassuolo è sempre stato lo stesso, con la stessa identità, ci mancava un po’ di convinzione ma questa partita ci deve dar fiducia perché abbiamo fatto bene”. Foto: sito Sassuolo L'articolo proviene da ...

Il centrocampista neroverde Manuelha parlato al termine di Sassuolo - ...La difesa veneta passa a 4, concede un contropiede a, Silvestri vigila. Sbaglia Traorè, ... E'una gara aperta, come il 3 - 3 di giugno, Juric non è mai riuscito a battere il Sassuolo di ...Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Verona; match dove ha anche trovato la via del gol. «È stata quasi una guerra ma ...Dopo Manuel Locatelli, anche Filip Djuricic ha parlato ai microfoni di Sky dopo Sassuolo-Hellas Verona 3-2, partita che ha visto il ritorno ai tre punti dei neroverdi anche grazie a un gol del serbo.