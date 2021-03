LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: tredici in fuga, c’è Mattia Cattaneo (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Percorsi i primi 20 chilometri di giornata. 12.10 I passaggi dei primi sul Cote de Gilette: Côte de Gilette (cat. 2?) 1? @PerezAnthony1, 5pts 2? @JulienBernard17, 3pts 3? @DeGendtThomas, 2pts 4? @iamdlax, 1pt Anthony Perez conforte son maillot à pois dès la première ascension du jour. #ParisNice — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) March 13, 2021 12.08 Il gruppo maglia gialla lascia fare, concedendo ad ora un minuto e quindici secondi. Ancora in mezzo al guado Mads Pedersen. 12.05 Sono in tredici a comandare la corsa: il nostro Mattia Cattaneo, Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Dylan Teuns, Gino Mader (Bahrain-Victorious), Neilson Powless (EF Education-Nippo), Julien Bernard, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), David De La Cruz (UAE Team ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Percorsi i primi 20 chilometri di giornata. 12.10 I passaggi dei primi sul Cote de Gilette: Côte de Gilette (cat. 2?) 1? @PerezAnthony1, 5pts 2? @JulienBernard17, 3pts 3? @DeGendtThomas, 2pts 4? @iamdlax, 1pt Anthony Perez conforte son maillot à pois dès la première ascension du jour. #ParisNice — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) March 13, 2021 12.08 Il gruppo maglia gialla lascia fare, concedendo ad ora un minuto e quindici secondi. Ancora in mezzo al guado Mads Pedersen. 12.05 Sono ina comandare la corsa: il nostro, Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Dylan Teuns, Gino Mader (Bahrain-Victorious), Neilson Powless (EF Education-Nippo), Julien Bernard, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), David De La Cruz (UAE Team ...

