LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: primi giri a Sakhir, Sainz gira con la Ferrari. Prove aerodinamiche per Hamilton (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.32: Si lancia Tsunoda con l’AlphaTauri. 8.32: Abortisce il giro invece l’Alpine di Alonso, dopo aver ottenuto il record nel primo settore. 8.30: Eccoli i sensori usati dalla Ferrari, un po’ “psichedelici”. Rear tyres but make them i l l u m i n a t e d @CarlosSainz55 lights it up with a new fasTest time of 1:34.557#F1 #F1Testing pic.twitter.com/643R7D4fq3 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 8.28: Mazepin si porta in vetta all’ordine dei tempi: 1’34?517 con gomme medie, a precedere Sainz di 0?040. Alonso è terzo a 0?479 con comme gomme hard. La Ferrari dello spagnolo con le medie. 8.27: Sainz fa una prova di partenza in pit-lane: uno scatto abbastanza buono dell’iberico. 8.26: ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.32: Si lancia Tsunoda con l’AlphaTauri. 8.32: Abortisce il giro invece l’Alpine di Alonso, dopo aver ottenuto il record nel primo settore. 8.30: Eccoli i sensori usati dalla, un po’ “psichedelici”. Rear tyres but make them i l l u m i n a t e d @Carlos55 lights it up with a new fastime of 1:34.557#F1 #F1ing pic.twitter.com/643R7D4fq3 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 8.28: Mazepin si porta in vetta all’ordine dei tempi: 1’34?517 con gomme medie, a precederedi 0?040. Alonso è terzo a 0?479 con comme gomme hard. Ladello spagnolo con le medie. 8.27:fa una prova di partenza in pit-lane: uno scatto abbastanza buono dell’iberico. 8.26: ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ?… - SkySportF1 : Si torna in pista a Sakhir con vento e sabbia in pista Gli aggiornamenti ? - motorboxcom : #F1 #LIVE dai che ci siamo per il secondo giorno di #F1Testing #BahrainTest. Seguite con noi la cronaca in #DIRETTA… - Salvuss : #F1 #LIVE dai che ci siamo per il secondo giorno di #F1Testing #BahrainTest. Seguite con noi la cronaca in #DIRETTA… -