Letta a capo del PD e Conte leader dei 5 Stelle: la vendetta postuma di Zingaretti (Di sabato 13 marzo 2021) Domani sarà il giorno dell'"incoronazione" di Enrico Letta; accadrà in un'assemblea "elettronica" dai tempi rigorosamente contingentati per via dell'emergenza Covid. Un'assemblea convocata in veste di seggio elettorale, un modus operandi diverso dal solito. Il momento più importante, con il discorso del nuovo leader, alle 11.45. Dal fronte Zingaretti c'è quasi euforia. I sondaggi premiano la scelta delle sue dimissioni (+7 nell'ultima settimana, con il 59% degli elettori Pd che approva il suo gesto di dimettersi); con Letta i rapporti sono eccellenti, nella Regione Lazio in giunta sono appena entrati i grillini, un modo per tracciare il solco anche a livello nazionale ed evitare "sbandate" future. Sul fronte governo, con Draghi i rapporti erano inesistenti prima e saranno inesistenti anche dopo le dimissioni ma questo ...

