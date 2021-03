Le pagelle del Benevento – Glik va in tilt, Inzaghi regala un tempo (Di sabato 13 marzo 2021) tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Fiorentina passeggia al Vigorito e si impone 4-1 sul Benevento. Le pagelle dei giallorossi dopo il ko nel confronto diretto: Montipò 5: Altri quattro gol sul groppone per il portiere novarese che compie una sola vera parata su Caceres, nel primo tempo, peraltro nell’azione del 2-0 viola. r Improta 5: Primo tempo decisamente sottotono. E’ anche sfortunato nell’azione del vantaggio di Vlahovic, quando devia con lo stinco il cross di Eysseric, ma nel complesso poca spinta e diverse sbavature in copertura. Tuia 5: Lento in fase di impostazione, distratto in più di un’occasione a centro area. Dalle sue parti il Benevento soffre se attaccato. Glik 4,5: La differenza con la sfida di Crotone è che in questo caso non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021)di lettura: 3 minuti– La Fiorentina passeggia al Vigorito e si impone 4-1 sul. Ledei giallorossi dopo il ko nel confronto diretto: Montipò 5: Altri quattro gol sul groppone per il portiere novarese che compie una sola vera parata su Caceres, nel primo, peraltro nell’azione del 2-0 viola. r Improta 5: Primodecisamente sottotono. E’ anche sfortunato nell’azione del vantaggio di Vlahovic, quando devia con lo stinco il cross di Eysseric, ma nel complesso poca spinta e diverse sbavature in copertura. Tuia 5: Lento in fase di impostazione, distratto in più di un’occasione a centro area. Dalle sue parti ilsoffre se attaccato.4,5: La differenza con la sfida di Crotone è che in questo caso non ...

