Lazio in zona rossa da lunedì: ressa e supermercati presi d'assalto (Di sabato 13 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo, il Lazio entra in zona rossa. Esattamente come quando fu proclamato il lockdown nazionale, anche ieri sera, dopo la comunicazione dei nuovi colori delle regioni da parte del Cts, è scoppiato il caos. File e supermercati presi letteralmente d'assalto in varie zone della Capitale. Nonostante le nuove disposizioni non prevedano ovviamente la chiusura dei negozi di generi alimentari, in molti negozi si è assistito a scene da panico. I prodotti più ambiti tornano ad essere latte, pasta, farina e lievito di birra. Come riporta anche Repubblica, carrelli pieni più del solito in tutta la città e la Regione, da Viterbo a Colleferro, da Tor Lupara a largo Agosta, da Laurentino a Casilino a Trionfale e Euroma2, affollamenti che fino a giovedì non c'erano e ...

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - massidanusso : @nzingaretti Grande risultato!!’ Ha portato il Lazio in zona rossa. Complimenti davvero!!fenomeno - razorblack66 : RT @riktroiani: ++ UFFICIALE, Zona ??: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, PA di Tren… -