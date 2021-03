L’ansia da pandemia può aggravare l’asma (Di sabato 13 marzo 2021) L’ansia da pandemia di COVID-19 può essere un fattore di rischio per il peggioramento clinico dell’asma grave secondo un nuovo studio Una condizione di ansia elevata durante la pandemia di COVID-19 rappresenta un potenziale fattore di rischio per il peggioramento clinico dell’asma grave e il declino della qualità della vita, secondo i risultati di uno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 13 marzo 2021)dadi COVID-19 può essere un fattore di rischio per il peggioramento clinico delgrave secondo un nuovo studio Una condizione di ansia elevata durante ladi COVID-19 rappresenta un potenziale fattore di rischio per il peggioramento clinico delgrave e il declino della qualità della vita, secondo i risultati di uno… L'articolo Corriere Nazionale.

