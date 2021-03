La Rai lancia “Canzone Segreta”, ma il format per ora ha troppi difetti (Di sabato 13 marzo 2021) Preceduto da un battage promozionale che neanche per l’uscita dell’iPhone 12, ha debuttato ieri sera su Rai1 “Canzone Segreta”, il format francese “La chanson secrète” di TF1 riadattato per l’Italia e affidato alla conduzione di Serena Rossi. L’accoglienza da parte del pubblico è stata accettabile ma non trionfale, se si considerano premesse e aspettative: 4.168.000 spettatori con il 19,3% di share. Non molti, se teniamo conto che il competitor, Canale 5, mandava in onda una replica di “Ciao Darwin” e che la conduttrice (uno tra i più grandi talenti, soprattutto canori ma comunque multiformi, espressi dallo spettacolo italiano negli ultimi anni) veniva dai fasti della fiction “Mina Settembre”. E che persino dal palco di Sanremo aveva lanciato il varietà. L’idea di “Canzone Segreta” è ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) Preceduto da un battage promozionale che neanche per l’uscita dell’iPhone 12, ha debuttato ieri sera su Rai1 “”, ilfrancese “La chanson secrète” di TF1 riadattato per l’Italia e affidato alla conduzione di Serena Rossi. L’accoglienza da parte del pubblico è stata accettabile ma non trionfale, se si considerano premesse e aspettative: 4.168.000 spettatori con il 19,3% di share. Non molti, se teniamo conto che il competitor, Canale 5, mandava in onda una replica di “Ciao Darwin” e che la conduttrice (uno tra i più grandi talenti, soprattutto canori ma comunque multiformi, espressi dallo spettacolo italiano negli ultimi anni) veniva dai fasti della fiction “Mina Settembre”. E che persino dal palco di Sanremo avevato il varietà. L’idea di “” è ...

