Gli elettori del PD non vogliono più l’alleanza con il M5S e chiedono un partito “più di sinistra” (Di sabato 13 marzo 2021) Il 49% degli elettori del PD vorrebbe che il partito recuperasse l’ambizione di essere una forza unica e maggioritaria nel centrosinistra, abbandonando i propositi di alleanza con il Movimento 5 Stelle. E’ quanto emerge dai sondaggi pubblicati sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli, che precisa come gli elettori del partito Democratico vorrebbero un posizionamento più a sinistra su una serie di temi, tra cui la crescita economica, la giustizia sociale, la riduzione delle tasse e una politica ambientale più incisiva. LEGGI ANCHE => Il PD pensa ad Enrico Letta come segretario. Orfini: “Dobbiamo dire basta all’alleanza con il M5S” Solo il 30% degli elettori attuali è quindi d’accordo a proseguire l’esperienza della cosiddetta ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 marzo 2021) Il 49% deglidel PD vorrebbe che ilrecuperasse l’ambizione di essere una forza unica e maggioritaria nel centro, abbandonando i propositi di alleanza con il Movimento 5 Stelle. E’ quanto emerge dai sondaggi pubblicati sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli, che precisa come glidelDemocratico vorrebbero un posizionamento più asu una serie di temi, tra cui la crescita economica, la giustizia sociale, la riduzione delle tasse e una politica ambientale più incisiva. LEGGI ANCHE => Il PD pensa ad Enrico Letta come segretario. Orfini: “Dobbiamo dire basta alcon il M5S” Solo il 30% degliattuali è quindi d’accordo a proseguire l’esperienza della cosiddetta ...

Advertising

CarloCalenda : E anche solo per una questione di dignità di un grande partito con milioni di elettori, se un uomo di 35 anni, veni… - fanpage : Gli elettori svizzeri hanno votato Sì al referendum anti-burqa: passa, quindi, il divieto di dissimulare il proprio… - sissiisissi2 : RT @MaxRibaudo: @Adnkronos @matteosalvinimi I suoi elettori ormai possono essere qualificati come DEMENTI se ancora gli credono... - MaxRibaudo : @Adnkronos @matteosalvinimi I suoi elettori ormai possono essere qualificati come DEMENTI se ancora gli credono... - ultimenotizie : Secondo il 49% degli elettori del #Pd il partito deve puntare a 'riconquistare gli elettori che si sono allontanati… -