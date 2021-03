GF Vip 5 | Rosalinda Cannavò convocata in Procura | ecco perché

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 13 marzo 2021) In questi giorni,è stata chiamata dalladi Roma per un caso che è ritornato ad accendersi dopo le sue parole nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando dell’ormai celebre Ares Gate di cui l’attrice parlò nei primi mesi di reality con Massimiliano Morra. In particolare, l’ex gieffina parlò della morte di Teodosio Losito, sceneggiatore della compagnia Ares Film di cui faceva parte dal 2001. Grande Fratello Vip 5,finisce inLadi Roma ha deciso di riaccendere i riflettori sulla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore della compagnia Ares Film trovato senza vita nel suo appartamento l’8 gennaio 2019. In particolare, come spiega Fanpage, è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Tale ...