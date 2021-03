Gemma Galgani, chi è l’ex marito della dama Francesco D’Acqui (Di sabato 13 marzo 2021) Gemma Galgani, l’ex marito è Francesco D’Acqui, il figlio di un noto armatore. Stasera la dama di Uomini E Donne sarà tra gli ospiti di C’è Posta Per Te. La bionda torinese del dating show di Canale 5 appena diciannovenne aveva sposato Francesco D’Acqui. I due giovanni all’epoca erano fuggiti dalle rispettive famiglie che non avevano dato il consenso all’unione celebratasi nella cappella della scuola di Francesco a Genova. La coppia si trasferisce nella città della lanterna, dove ha dovuto dormire in macchina per i primi tempi e successivamente è stata accolta dalla famiglia del giovane. Lui non voleva che la moglie andasse a lavorare in quanto molto geloso ed al tempo stesso era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021), il figlio di un noto armatore. Stasera ladi Uomini E Donne sarà tra gli ospiti di C’è Posta Per Te. La bionda torinese del dating show di Canale 5 appena diciannovenne aveva sposato. I due giovanni all’epoca erano fuggiti dalle rispettive famiglie che non avevano dato il consenso all’unione celebratasi nella cappellascuola dia Genova. La coppia si trasferisce nella cittàlanterna, dove ha dovuto dormire in macchina per i primi tempi e successivamente è stata accolta dalla famiglia del giovane. Lui non voleva che la moglie andasse a lavorare in quanto molto geloso ed al tempo stesso era ...

