(Di sabato 13 marzo 2021) I fondi e itelevisivi, la Super Champions ma anche la salvaguardia dei nostri campionati fino ad arrivare all'idea - non una proposta, per ora - di un Commissioner stile NBA che, facente ...

Fenucci: 'Riforme? Sì, se condivise. Risorse e diritti tv, la serie A va rilanciata'

Ecco Claudio, amministratore delegato del Bologna e da 26 anni nel calcio. Che idea si è fatto di questa Super Champions e dell'inevitabile ricaduta sui campionati nazionali?Diritti tvClaudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rilancio della Serie A. Le sue parole ...“E’ in corso una discussione costruttiva per guidare una trasformazione che potrebbe cambiare il modo di fruire i contenuti media da parte dei tifosi – ha affermato – Il tema dei diritti tv per il pro ...