Enrico Letta: un altro “uomo della provvidenza immaginario”? (Di sabato 13 marzo 2021) L’unico aspetto veramente intrigante nel ritorno sulla scena politica dell’insapore Enrico staisereno Letta è immaginare l’espressione che – alla ferale notizia – stanno assumendo non solo Matteo Renzi, ma anche la combriccola di renziani mimetizzati negli anfratti del corpaccione PD; pronti a trasformarsi in bombe umane al comando del loro immutato capo corrente, asserragliato nel laboratorio di “porcate e colpi bassi” denominato Italia Viva. Per cui la trovata di riportare in auge quello che fu l’agnello sacrificale abbandonato alla furia vandalica del rignanese (e ora presunto carico di risentimenti alla ricerca di vendetta nei confronti di chi l’aveva sgarrettato), va interpretata come ennesimo esempio dell’antica perfidia democristiana dei Dario Franceschini e Paolo Gentiloni. Quella DC che è la matrice comune tanto di chi ha allestito la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) L’unico aspetto veramente intrigante nel ritorno sulla scena politica dell’insaporestaiserenoè immaginare l’espressione che – alla ferale notizia – stanno assumendo non solo Matteo Renzi, ma anche la combriccola di renziani mimetizzati negli anfratti del corpaccione PD; pronti a trasformarsi in bombe umane al comando del loro immutato capo corrente, asserragliato nel laboratorio di “porcate e colpi bassi” denominato Italia Viva. Per cui la trovata di riportare in auge quello che fu l’agnello sacrificale abbandonato alla furia vandalica del rignanese (e ora presunto carico di risentimenti alla ricerca di vendetta nei confronti di chi l’aveva sgarrettato), va interpretata come ennesimo esempio dell’antica perfidia democristiana dei Dario Franceschini e Paolo Gentiloni. Quella DC che è la matrice comune tanto di chi ha allestito la ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - TengaAlbi : RT @CottarelliCPI: Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli ital… - SilvanoGrassot1 : RT @welikeduel: Rivedi #propagandalive: Enrico Letta, Sabina Guzzanti, Matilda De Angelis, Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, Wrongonyou, Va… -