Djuricic | «Mesi difficili al Sassuolo Lite con De Zerbi? I casini succedono»

Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Verona: le sue dichiarazioni Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Verona. «Non ho vissuto Mesi facili, il ruolo è un po' cambiato. Il litigio con De Zerbi? Ho un rapporto straordinario con lui, a volte succedono casini ma l'importante è che ci vogliamo bene. Oggi mi ha detto: "vedi che anche in partite così puoi segnare" perché non era una partita perfetta ma giusta».

