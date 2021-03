Covid: in 14 al ristorante a Milano, multe e 5 giorni di chiusura (Di sabato 13 marzo 2021) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - La polizia ha disposto la chiusura per cinque giorni di via Romagnosi, in pieno centro a Milano, per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Ieri sera gli agenti hanno sorpreso all'interno del locale 14 clienti, seduti ai tavoli e serviti da tre camerieri, mentre stavano consumando la cena. A carico del titolare del ristorante è stato redatto verbale di sanzione amministrativa per la violazione del Dpcm del 2 marzo che prevede il divieto di consumazione sul posto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e il locale è stato chiuso per cinque giorni. Complessivamente da lunedì scorso a oggi la polizia ha identificato 2.491 persone, sanzionandone 47 per il mancato rispetto delle misure anticontagio. In un bar di via Bessarione gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) - La polizia ha disposto laper cinquedi via Romagnosi, in pieno centro a, per il mancato rispetto delle normative anti-. Ieri sera gli agenti hanno sorpreso all'interno del locale 14 clienti, seduti ai tavoli e serviti da tre camerieri, mentre stavano consumando la cena. A carico del titolare delè stato redatto verbale di sanzione amministrativa per la violazione del Dpcm del 2 marzo che prevede il divieto di consumazione sul posto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e il locale è stato chiuso per cinque. Complessivamente da lunedì scorso a oggi la polizia ha identificato 2.491 persone, sanzionandone 47 per il mancato rispetto delle misure anticontagio. In un bar di via Bessarione gli ...

