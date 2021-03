Conte e le 500 panchine: vincere contro il Torino per invertire il trend e continuare la marcia scudetto (Di sabato 13 marzo 2021) Domani contro il Torino, Antonio Conte festeggerà le 500 panchine da allenatore in carriera. Una ricorrenza meritevole, che però non farà troppa simpatia al tecnico salentino che, come ricordato da La Gazzetta dello sport, non ha mai vinto nei precedenti a cifra tonda. E’ già successo quando Conte ha raggiunto le 100, 200, 300 e 400 panchine. Una sconfitta col Livorno (quando Conte sedeva sulla panchina dell’Atalanta), due pareggi contro Chelsea e Benfica (ai tempi della Juve), addirittura una sconfitta col Tottenham (durante l’esperienza al Chelsea). E allora contro il Torino, Conte dovrà andare oltre i tabù. Un traguardo da accostare ad una vittoria. L’Inter non vuole fermarsi: c’è da proseguire la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Domaniil, Antoniofesteggerà le 500da allenatore in carriera. Una ricorrenza meritevole, che però non farà troppa simpatia al tecnico salentino che, come ricordato da La Gazzetta dello sport, non ha mai vinto nei precedenti a cifra tonda. E’ già successo quandoha raggiunto le 100, 200, 300 e 400. Una sconfitta col Livorno (quandosedeva sulla panchina dell’Atalanta), due pareggiChelsea e Benfica (ai tempi della Juve), addirittura una sconfitta col Tottenham (durante l’esperienza al Chelsea). E alloraildovrà andare oltre i tabù. Un traguardo da accostare ad una vittoria. L’Inter non vuole fermarsi: c’è da proseguire la ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Marzo: Draghi raddoppia la task force di Conte. 300 tecnici erano troppi? Ora… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Franco loda il piano del Conte-2 e lancia tante governance nei ministeri: “Ora assunzioni nella Pa… - alegra8253 : @mariandola @hurried57 Conte è il nulla ,vuoto a perdere , dopo un anno siamo ancora in lockdown, senza piano vacin… - Laura64135537 : RT @LaVeritaWeb: Il premier punge Giuseppe Conte e sfodera nuovi dati: «Ritmo doppio rispetto alla media dei due mesi precedenti». Poi fiss… - LoredanaSensi : RT @riotta: Mimmo Parisi, presidente Anpal su incarico governi #Conte sotto indagine Corte Conti, porta due colleghi Mississippi State Univ… -