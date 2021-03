"Che roba è?". In diretta, disastro a tempo di record per la Rai. "Canzone segreta", girano subito voci pesantissime (Di sabato 13 marzo 2021) Pioggia di critiche su Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai1 affidato a Serena Rossi. L'attrice, cantante e presentatrice, lanciata dalla straordinaria interpretazione di Mia Martini nella fiction dedicata all'indimenticabile interprete calabrese, non è in discussioni. A non convincere il pubblico sui social, semmai, è il format dello show ideato da viale Mazzini. Uno spettacolo che mescola musica, vip e storie d'amore che però, al momento, non sembra né carne né pesce. Ad aleggiare sulla Rossi è il fantasma di Raffaella Carrà, visto che Canzone segreta appare a molti come un remake fiacco e scolorito del mitico Carramba che sorpresa. "Mah, finora è tutto un grande mah. Mi sento solo di dire che Serena Rossi meritava qualcosa di ben più forte e consistente", si legge su Twitter, con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Pioggia di critiche su, il nuovo show del venerdì sera di Rai1 affidato a Serena Rossi. L'attrice, cantante e presentatrice, lanciata dalla straordinaria interpretazione di Mia Martini nella fiction dedicata all'indimenticabile interprete calabrese, non è in discussioni. A non convincere il pubblico sui social, semmai, è il format dello show ideato da viale Mazzini. Uno spettacolo che mescola musica, vip e storie d'amore che però, al momento, non sembra né carne né pesce. Ad aleggiare sulla Rossi è il fantasma di Raffaella Carrà, visto cheappare a molti come un remake fiacco e scolorito del mitico Carramba che sorpresa. "Mah, finora è tutto un grande mah. Mi sento solo di dire che Serena Rossi meritava qualcosa di ben più forte e consistente", si legge su Twitter, con il ...

