Canzone Segreta | Luca Argentero commosso per la sorpresa di Cristina Marino

Dopo il successo della fiction Mina Settembre la bellissima e bravissima Serena Rossi è approdata nuovamente sul piccolo schermo, ma questa volta in veste di conduttrice. Venerdì 12 marzo 2021 ha debuttato con Canzone Segreta, il programma, mutuato da uno show francese che ha riscosso molti consensi, in onda su Raiuno che ha subito conquistato i telespettatori. E commosso fino alle lacrime molti degli ospiti che si sono alternati sulla poltrona bianca posizionata al centro dello studio da dove hanno vissuto splendidi ricordi ed emozioni ascoltando la loro Canzone del cuore. Il primo personaggio famoso a dare il via alla puntata è stato Luca Argentero, che ha ricevuto una sorpresa toccante dalla sua compagna Cristina Marino e da alcuni ...

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - VigilanzaT : #AscoltiTv #12marzo. La canzone segreta su Rai1 debutta al 19.3 in una serata senza concorrenza. In proporzione meg… - Teleblogmag : Nonostante le critiche negative, la prima di Canzone segreta parte in positivo ma senza botto. #Ascoltitv… - DrApocalypse : #CanzoneSegreta parte con 4.2 milioni di telespettatori e il 19,4% di share - simo_zedd : Abbiamo capito che la canzone segreta è un no, quindi viviamo aspettando l’Eurovision che ve devo di’ -