(Di sabato 13 marzo 2021) Ilsprofonda contro la Fiorentina, incassando una pesantissima sconfitta. I giallorossi vengono scavalcati in classifica dai toscani e rischiano di vedere riavvicinarsi le zone più calde.LE PAROLE DIIl direttore sportivo Pasqualeanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' giusto che allenatore e squadra si isolino per analizzare la partita, evitando loro altri pensieri. Non c'è nessun rischio per Inzaghi. L'unica comunicazione che faccio è l'inizio di unda domani. Servirà un confronto tra. Sarà una settimana intensa. E' unche dura da tempo ed è evidente che ci sono difficoltà. Ci stiamo trascinando queste problematiche da tempo. Credo sia giusto farsi un esame di coscienza a partire da ...

Advertising

ItaSportPress : Benevento in ritiro, Foggia: 'Momento difficile, ne usciremo da uomini veri' - -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ritiro

ItaSportPress

... con convocazione urgente, per affrontare la tematica deldi un lotto di Astrazeneca ... Cosa che al momento si fa solo in alcune Asl, come quella di, ma non nell'Asl Napoli 1.Una notte particolare che mi ricordo incon lui? Quelle del mondiale quando entravano in ... Una volta, eravamo credo a Campobasso o a, è arrivato il pullman davanti all'hotel, c'era ...Il ds del Benevento, Pasquale Foggia ... L'unica comunicazione che mi sento di fare è che da domani inizierà un ritiro perché è giusto analizzare un momento che ormai dura da un po' e quindi faremo ...Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ... Evitiamo altri pensieri. Da domani inizierà un ritiro, credo sia giusto confrontarsi da uomini per superare ...