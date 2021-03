Basket | Serie A1 2020 2021 | Brindisi-Virtus Bologna 91-85 | cronaca e tabellino

(Di sabato 13 marzo 2021) L’anticipo della ventiduesima giornata diA1sorride all’Happy Casa, che tra le mura amiche del PalaPentassuglia batte 91-85 laSegafredonel big match di questo turno di campionato. Una partita tiratissima e decisa solo nell’ultimo minuto di gioco, con i pugliesi che salutano la grande prova di Bostic (27 punti per lui) e di Perkins che ne mette a referto 19. Il migliore degli emiliani è Gamble, i cui 18 punti però non bastano per evitare la sconfitta. RISULTATI E CLASSIFICAA1 RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La– La partita inizia subito nel segno del grande equilibrio, con due attacchi molto prolifici fin dai primi minuti. Tessitori tienea contatto, ...

