A Beyoncé 9 nomination (Di sabato 13 marzo 2021) Girl power ai Grammy Awards 2021, gli Oscar della musica che saranno assegnati domani a Los Angeles: forte delle sue 9 nomination ottenute in questa 63ª edizione, Beyoncé diventa la donna con il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Girl power ai Grammy Awards 2021, gli Oscar della musica che saranno assegnati domani a Los Angeles: forte delle sue 9ottenute in questa 63ª edizione,diventa la donna con il ...

