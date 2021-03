33enne rapita e uccisa a Londra, in manette un agente di Scotland Yard (Di domenica 14 marzo 2021) Donna rapita e uccisa a Londra. Arrestato un agente di Scotland Yard. Polemiche e critiche nel Regno Unito. Londra (INGHILTERRA) – Una donna di 33 anni è stata rapita e uccisa a Londra. Il corpo della giovane, scomparsa lo scorso 3 marzo, è stato rinvenuto nel quartiere di Brixton nelle prime ore di sabato 13. In manette, secondo quanto scritto dai giornali inglesi, è finito un agente di Scotland Yard. Una vicenda che ha fatto discutere molto in Inghilterra con il tema della sicurezza per le donne nelle strade finito ancora una volta al centro del dibattito nazionale. La vicenda La vicenda è successa nei giorni scorsi. La ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) Donna. Arrestato undi. Polemiche e critiche nel Regno Unito.(INGHILTERRA) – Una donna di 33 anni è stata. Il corpo della giovane, scomparsa lo scorso 3 marzo, è stato rinvenuto nel quartiere di Brixton nelle prime ore di sabato 13. In, secondo quanto scritto dai giornali inglesi, è finito undi. Una vicenda che ha fatto discutere molto in Inghilterra con il tema della sicurezza per le donne nelle strade finito ancora una volta al centro del dibattito nazionale. La vicenda La vicenda è successa nei giorni scorsi. La ...

