Zingaretti |  “Se ci saranno restrizioni nel Lazio | sarà una decisione giusta

AGI - "Se ci saranno restrizioni, sarà una decisione giusta". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Uno Mattina, a proposito dell'ipotizzato giro di vite, che potrebbe interessare anche il Lazio, sulle misure per il contrasto alla pandemia. "Le varianti sono molto, molto pericolose e mi permetto di suggerire che l'unica cosa che ci salva - ha aggiunto - al di là delle ulteriori restrizioni, sarà la responsabilità delle persone. Bene le regole, ma stringiamo i denti". "La macchina organizzativa per le vaccinazioni nel Lazio funziona, ma servono più vaccini - ha sottolineato Zingaretti - siamo pronti ad aprire anche la notte, se ci fossero. Il nodo ...

