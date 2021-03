Advertising

DividendProfit : Zignago Vetro, utile netto in calo a 45,6 milioni. Dividendo di 0,36 euro -

Il Messaggero

Zignago Vetro, società produttrice di contenitori in vetro e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 3,3% a 406,6 milioni di euro, di cui 122,6 milioni. Zignago Vetro ha comunicato i risultati economici e finanziari del 2020, esercizio chiuso con ricavi per 406,64 milioni di euro, in calo del 3,3% rispetto ai 420,52 milioni realizzati l'anno precedente. Utile netto in calo a 45,6 milioni. Dividendo di 0,36 euro.