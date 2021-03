Zeman l’uomo del silenzio Ma quando parlava | erano lingue di fuoco

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) Venne dall’est, che era il 1966, con un cruccio inspiegabile e un ciuffo biondo mai allegro, gli occhi a fessura cinese. Da un quartiere residenziale sulle rive della Moldova, il padre primario ospedaliero, la madre casalinga, arrivò Zdenekdi Praga, in seguito manipolatore di giocatori sconosciuti, creatore di squadre umili e veloci, insegnante di un catechismo esasperato per andare all’assalto dei ricchi e potenti squadroni. Non parlò mai per esteso: borbottò, mugolò e i suoi discorsi furono lunghi silenzi. A Praga era stato nuotatore, giocatore di hockey su ghiaccio e pallanuoto, perfino di pallamano. La vita lo portò a Palermo dallo zio Cestmir Vycpalek, giocatore di una stagione alla Juve (1946-47), poi cinque anni nel Palermo, che non riuscì ad insegnargli la prudenza e il gioco accorto in difesa. Zdenek amò il mare, ma non ebbe l’animo aperto dei marinai ...