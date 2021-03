WhatsApp è pronta a risolvere il problema di messaggi vocali troppo lunghi (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra le novità che il team di WhatsApp sta testando ne troviamo anche una che riguarda la velocità di riproduzione dei messaggi vocali L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra le novità che il team dista testando ne troviamo anche una che riguarda la velocità di riproduzione deiL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp è pronta a risolvere il problema di messaggi vocali troppo lunghi - AngelaLomelo : io già pronta col messaggino whatsapp minatorio ???? - Tecno_Corriere : WhatsApp concede il bis: dopo aver implementato a novembre la funzione dei messaggi effimeri, ora è pronta a introd… - margheritaj5 : In sto momento mi viene solo voglia di staccare tutti i social, non voglio più sentire nessuno vi giuro E sono pron… - hanniegron : @VieEnMusique SPERAVO TI ARRIVASSE QUESTO TWEET e ho appena aperto whatsapp in realtà pronta ad essere istruita, quindi teach me senpai -